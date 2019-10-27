Президент поздравил граждан с праздником Преподобной Параскевы

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По случаю праздника Преподобной Матери нашей Параскевы, защитницы Молдовы, Игорь Додон поздравил всех наших сограждан, пожелав им благополучия и процветания.

На протяжении ее жизни, которую она полностью посвятила вере, а затем благодаря божественной силе ее мощей, с именем Святой Параскевы связаны множество чудес и исцелений больных. В то же время она считается символом единства всех православных. Преподобную Параскеву особенно чтят в Молдове, поскольку ее мощи хранятся в Яссах уже более 370 лет, являя собой источник благословения для всех тех, кто взывает к ней в молитвах, отметил он.

– Поздравляю жителей городов и сел Молдовы, где сегодня отмечается храмовый праздник. Желаю им мира, здоровья и помощи со стороны Святой Преподобной Параскевы, – написал Игорь Додон.