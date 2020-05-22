Президент поздравил граждан с праздником перенесения мощей Святого Николая

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Православные верующие отмечают сегодня праздник перенесения мощей Святого иерарха Николая. Он был известен совершенными добрыми делами и проявленной мудростью, став подлинным символом милосердия и честности.

Святой Николай жил в III-IV веках в Мире Ликийской. За свою веру был брошен в темницу вместе с другими христианами и освобожден во времена императора святого Константина Великого. Мощи святого Николая были перенесены из Миры Ликийской в итальянский город Бари 22 мая 1087 года, чтобы не попасть в руки мусульман.

– Сегодня многие населенные пункты нашей страны празднуют храм, в их числе и мое родное село Садова. Сердечно поздравляю всех наших сограждан, особенно тех, кто отмечает храмовый праздник. Желаю всем здоровья, душевного спокойствия и радости от духа этого праздника, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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