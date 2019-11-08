Президент поздравил граждан с православным праздником

Православная церковь отмечает сегодня день Святого Великомученика Димитрия Солунского (Мироточивого) – этот праздник в народе называют «Сымедру». Святой Димитрий был христианским мучеником, чудотворцем и целителем. Его чтят как православные, так и католики.

В народном веровании Святой Димитрий считается защитником домохозяйств, семейного очага и покровителем пастухов, а сам этот день знаменует собой начало зимы.

По случаю этого праздника глава государства искренне поздравляет всех, кто наречен именем Думитру или Думитрица, а также всех жителей городов и сёл, где сегодня отмечается храмовый праздник церкви и населенного пункта.