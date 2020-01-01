Президент поздравил граждан с Новым годом на молдавском и русском языках: главные тезисы видеообращения (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил с новогодним обращением к гражданам. На сей раз оно было записано в резиденции главы государства в Кондрице. Молдавский лидер по традиции поздравил соотечественников на молдавском и русском языках.

Публикуем главные тезисы обращения президента.

Про уходящий год

– Уходящий год останется в истории нашей страны как год, в котором мы стали заново учиться жить свободно. Это год, когда победила демократия, а граждане вернули себе страну. Для меня лично это был самый важный и в то же время самый сложный год с тех пор, как я пришел в политику. Это был год, когда мне пришлось в течение нескольких часов принимать решения, приведшие к кардинальным изменениям в Молдове, которая перестала быть захваченным государством. Всё то, что мне удалось сделать, не было бы возможным без поддержки моего единственного настоящего партнера – народа. Вы именно те, кто дали мне мандат и полномочия для начала этих важных изменений в Молдове. Именно вам принадлежит заслуга в том, что наша страна снова свободна, и мы начали строить лучшее будущее. Поэтому я думаю,мы можем считать 2019-й годом нашего освобождения, а 2020-й – годом восстановления страны.

Про национальный проект на ближайший период

– Восстановление страны – это наш национальный проект на следующий период; проект, который принесет пользу каждому гражданину, независимо от его политических взглядов. Восстановление означает, что у нас в числе приоритетов будет ремонт дорог, инвестиции в инфраструктуру районов страны, открытие новых рабочих мест, поддержка пенсионеров и повышение заработной платы, качественное образование и современная медицина. Я убежден, что у нас достаточно воли и сил, чтобы сделать Молдову страной, в которой будет комфортно жить работать, создавать семьи и воспитывать детей. В 2020 году Администрация Президента совместно с Правительством и Парламентом приложат максимум усилий для решения социальных и экономических проблем страны. Все государственные институты начали тесное плодотворное сотрудничество, и вы очень скоро увидите его позитивные результаты работы, потому что наши намерения искренни, и мы очень заинтересованы в том, чтобы Молдова процветала.

Про знаковую дату 2020-го

– В 2020 году мы вместе с вами отметим важную историческую дату –75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Это будет год памяти и славы, и по всей стране пройдут масштабные мероприятия. Такие знаменательные даты помогут нам укрепить наше национальное единство. Для всего нашего общества важно сплотиться и вместе жить, дружить и работать во благо нашей общей Родины. Я уверен, 2020 год обязательно будет годом перемен к лучшему для всех нас.

Пожелания согражданам

– Желаю вам радоваться рядом с близкими людьми, а также с теплотой думать о тех, кто сейчас далеко, с благодарностью вспоминать пережитые в 2019-м приятные моменты. И пусть все эти позитивные эмоции и воспоминания придадут вам сил, которые необходимы для того, чтобы с уверенностью и надеждой войти в наступающий год. С Новым годом, дорогие!