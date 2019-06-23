Президент поздравил граждан с годовщиной провозглашения суверенитета Молдовы

Глава государства обратился с посланием ко всем жителям страны. Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые сограждане!

В 29-ю годовщину провозглашения национального суверенитета искренне поздравляю вас с успехами молдавского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти.

Декларация о суверенитете была принята в сложном историческом контексте и стала достопамятным достижением граждан Республики Молдова, посредством которого они выбрали демократические ценности.

Я твердо уверен, что народ продолжит самостоятельно определять путь развития страны и поднимет на высоту своих устремлений планку создания единого, процветающего и благополучного государства.

Недавние политические события еще раз продемонстрировали мужество и решимость граждан построить правовое государство, за что я выражаю свое восхищение проявленной гражданской позицией и национальным самосознанием.

Призываю вас продолжать трудиться во имя обеспечения и укрепления государственности Республики Молдова, самим определять настоящее и устанавливать приоритеты на будущее.