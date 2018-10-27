Президент поздравил граждан с Днём Святой Параскевы

Сегодня православные верующие по старому стилю чествуют Преподобную Матерь нашу Параскеву, защитницу и покровительницу Молдовы. В народе этот праздник известен как «Святая осенняя Пятница».

Святая Параскева по праву считается покровительницей всей Молдовы, так как вот уже более 370 лет ее святые мощи хранятся в Яссах. По преданию, Святая Преподобная Параскева совершила множество чудес, с ней связаны также многие случаи дивного исцеления больных и немощных.

По случаю праздника ко всем верующим страны обратился глава государства Игорь Додон.

⁃ В День Святой Параскевы, которая охраняет и защищает нашу страну и наши семьи, желаю всем православным верующим крепкого здоровья, душевного покоя и процветания, – отметил он на своей странице в соцсети.