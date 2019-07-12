Президент поздравил граждан с днем Святых Апостолов Петра и Павла

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Сегодня православные верующие отмечают день Святых Апостолов Петра и Павла, одних их самых почитаемых святых.

Апостолы Петр и Павел, считавшиеся учениками Христа, больше всего содействовали распространению христианства в мире и проповедованию Евангелия. Их чествуют вместе, так как они умерли в один день в 67 году, во времена жестоких гонений на христиан, устроенных римским императором Нероном. В народном календаре этот праздник знаменует «макушку лета» и начало периода сбора урожая.

По случаю праздника президент страны Игорь Додон обратился с посланием ко всем верующим.

– Искренне поздравляю всех сограждан, жителей населенных пунктов, у которых в этот день храмовые праздники, а также тех, кто носит имена святых апостолов. Желаю всем мира, душевного спокойствия и благополучия, – отметил он.