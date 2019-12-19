Президент поздравил граждан с днем Святого Николая Чудотворца

Президент поздравил граждан с днем Святого Николая Чудотворца

Этого святого чтят и в Православной, и в Римско-Католической церкви. Его считают защитником детей, особенно бедных, а также моряков, пекарей и невинно осуждённых.

По случаю праздника ко всем верующим страны обратился президент Игорь Додон.

– Для меня это еще и семейный праздник: Святой Николай – охранитель моего дома, младшего сына зовут Николаем, и это же имя носил мой отец, светлая ему память. Сердечно поздравляю всех нареченных именем Николай. Поздравляю и жителей всех городов и сёл, где сегодня отмечается храмовый праздник. Желаю всем нашим согражданам процветания, душевного спокойствия и счастливых праздников! – отметил он. 

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