Президент поздравил граждан с днем святого Иоанна Крестителя

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Сегодня православная церковь празднует рождение Иоанна Крестителя – одного из самых важных святых в православной религии.

Святой Иоанн Креститель – предтеча Господа нашего Иисуса Христа. Он подготовил путь и известил людей о приходе Христа и крестил Иисуса в водах реки Иордан. С посланием по случаю праздника на своей странице в соцсети обратился президент Игорь Додон.

– Пусть пророк Иоанн принесет гармонию в дома всех людей, а жизнь его пусть служит примером покаяния и прощения. От всей души поздравляю всех христиан с этим праздником, в особенности тех, кто наречен именем Иоанн и его производными, – отметил он.