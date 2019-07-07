Президент поздравил граждан с днем святого Иоанна Крестителя

Президент поздравил граждан с днем святого Иоанна Крестителя

Сегодня православная церковь празднует рождение Иоанна Крестителя – одного из самых важных святых в православной религии.

Святой Иоанн Креститель – предтеча Господа нашего Иисуса Христа. Он подготовил путь и известил людей о приходе Христа и крестил Иисуса в водах реки Иордан. С посланием по случаю праздника на своей странице в соцсети обратился президент Игорь Додон.

– Пусть пророк Иоанн принесет гармонию в дома всех людей, а жизнь его пусть служит примером покаяния и прощения. От всей души поздравляю всех христиан с этим праздником, в особенности тех, кто наречен именем Иоанн и его производными, – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md