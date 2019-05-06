Президент поздравил граждан с Днем Святого Георгия

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Глава государства искренне поздравил всех православных верующих Республики Молдова с праздником Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Святой Великомученик Георгий считается духовным отцом Вооруженных сил и защитником истинной веры. Его особо чтят на молдавской земле, а его образ присутствует на победоносном знамени выдающегося господаря Святого Штефана Великого, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

– От всей души поздравляю всех наших сограждан, которые носят имя Святого Георгия, и всех жителей населенных пунктов, выбравших его в качестве покровителя, – добавил он.