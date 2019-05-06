Президент поздравил граждан с Днем Святого Георгия

Президент поздравил граждан с Днем Святого Георгия

Глава государства искренне поздравил всех православных верующих Республики Молдова с праздником Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Святой Великомученик Георгий считается духовным отцом Вооруженных сил и защитником истинной веры. Его особо чтят на молдавской земле, а его образ присутствует на победоносном знамени выдающегося господаря Святого Штефана Великого, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

– От всей души поздравляю всех наших сограждан, которые носят имя Святого Георгия, и всех жителей населенных пунктов, выбравших его в качестве покровителя, – добавил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md