Президент поздравил граждан с Днем государственного флага

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Сегодня в нашей стране отмечается День государственного флага и герба Республики Молдова – основных атрибутов суверенитета и независимости Республики Молдова, символов национального единства и демократии.

Закон о Государственном флаге Республики Молдова был принят в 1990 году первым парламентом страны, а государственный герб, уходящий корнями в далекий XIV век, символизирует геральдическую и духовную преемственность со средневековым Молдавским государством. По случаю праздника глава государства обратился с посланием на своей странице в соцсети.

– В этот торжественный день призываю всех с гордостью воздать почести государственному флагу и государственному гербу. Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов в достижении главной цели по укреплению нашей Родины – Республики Молдова! – отметил он.