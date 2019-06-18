Президент поздравил граждан с днем блаженного князя Игоря

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Сегодня православные верующие празднуют день блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, который прославился тем, что мученическим подвигом искупил грех междоусобной брани в Древней Руси.

Святой блаженный князь погиб, как мученик, по вине своих врагов в 12-м веке и стал символом смирения и мира. По случаю праздника президент Игорь Додон обратился с посланием к гражданам на своей странице в соцсети.

– Этот святой великомученик – мой небесный покровитель. Поздравляю всех именинников, крещённых, как и я, во славу благоверного князя Игоря. Искренне желаю нашей стране и всем православным народам мира и добра, – отметил он.