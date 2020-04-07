Президент поздравил граждан с Благовещением

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Глава государства сердечно поздравил всех православных верующих с праздником Благовещения.

На своей странице в соцсети он напомнил, что этот праздник напоминает о том дне, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии и всему миру благую весть о скором пришествии в мир Иисуса Христа, Сына Божьего.

– В этот святой и чистый праздник желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья, душевного спокойствия и сильной веры, чтобы успешно преодолеть испытания, которые нам выпали, – добавил Игорь Додон.

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