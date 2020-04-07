Президент поздравил граждан с Благовещением

Президент поздравил граждан с Благовещением

Глава государства сердечно поздравил всех православных верующих с праздником Благовещения.

На своей странице в соцсети он напомнил, что этот праздник напоминает о том дне, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии и всему миру благую весть о скором пришествии в мир Иисуса Христа, Сына Божьего.

– В этот святой и чистый праздник желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья, душевного спокойствия и сильной веры, чтобы успешно преодолеть испытания, которые нам выпали, – добавил Игорь Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md