Президент поздравил госслужащих с их профессиональным праздником

От всей души сердечно поздравляю всех Вас с профессиональным праздником – Днем государственного служащего.

День государственного служащего – особый момент и приятная возможность выразить Вам глубокую благодарность за важный и существенный вклад в обеспечение эффективного публичного управления.

Несомненно, полноценное функционирование административного механизма по всей стране немыслимо без подготовленных людей, без профессиональных коллективов. Именно Вы, – находящиеся на службе у Республики Молдова, способствуя ее прогрессу и процветанию, являетесь инициаторами всех перемен, осуществляемых сегодня в нашей стране.

Учитывая, что недавние политические и правительственные перестановки спровоцировали определенные тенденции, препятствующие деятельности государственных учреждений, я призываю всех Вас руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципом честности и неподкупности, быть объективными и корректными, отстраняясь от политических эмоций.

Я твердо уверен в том, что, руководствуясь принципами правового государства, Вы добьетесь больших успехов в осуществлении национальной политики, реализации важных программ и проектов, столь необходимых, особенно в нынешних условиях.

Желаю Вам, уважаемые государственные служащие, высоких достижений, инновационных идей и много сил, которые принесут Вам не только признательность сограждан, но и чувство комфорта здесь – в нашем доме.