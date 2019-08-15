Президент поздравил финансистов с их профессиональным праздником

Президент поздравил финансистов с их профессиональным праздником

Сегодня в нашей стране отмечается День финансиста. По этому случаю глава государства адресовал поздравление работникам финансовой системы, пожелав им всех благ и процветания.

Игорь Додон подчеркнул, что “общеизвестно, что решение важнейших социальных проблем зависит в значительной степени от профессионализма работников финансовых учреждений, от их последовательности и способности урегулировать кризисные ситуации”. 

– Вне всякого сомнения, работа в этой области предполагает ответственность и компетентность, преданность и особую дисциплину, корректность и точность, поскольку государственный бюджет, его правильный и полный подсчет определяют пульс жизни и позволяют определить приоритеты стабильного функционирования молдавской финансовой системы. По случаю профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и больших достижений при выполнении служебных обязанностей, – добавил он. 

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