Президент поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании

0

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично глава государства направил искренние поздравления Борису Джонсону по случаю вступления в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

– Пользуюсь этой возможностью, чтобы отметить, что отношения между нашими государствами и народами продолжают развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки. В частности, хочу выразить благодарность за поддержку, оказываемую Соединенным Королевством при осуществлении процессов реформирования и модернизации Молдовы. Убежден, что совместными усилиями нам удастся укрепить и диверсифицировать двусторонний диалог на благо наших граждан, – отметил глава государства в своем послании.

В заключение Игорь Додон пожелал новому премьеру Великобритании больших успехов в его ответственной деятельности и попросил принять заверения в своем высоком уважении.