Президент “потроллил” лидеров “АКУМ”: “Обещаю, что на Новый год в их домах будет тепло и уютно”

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“Наши бывшие партнеры и нынешние политические оппоненты спали и видели большие проблемы с энергетикой, и молились, чтобы у нас не было газа”. Об этом президент заявил в эфире специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что лидеры “АКУМ” надеялись, что это будет причиной недовольства граждан. Однако этому их плану не суждено было сбыться.

Глава государства не упустил возможности “потроллить” их по этому поводу.

– Обещаем лидерам платформы “АКУМ”, хотя этой платформы уже вроде нет, рассорились, потом “поженятся”…Так вот, обещаем им, что на Новый год в их домах будет тепло, уютно, будет газ, электроэнергия, – сказал президент.