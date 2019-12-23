Президент “потроллил” лидеров “АКУМ”: “Обещаю, что на Новый год в их домах будет тепло и уютно”

Президент “потроллил” лидеров “АКУМ”: “Обещаю, что на Новый год в их домах будет тепло и уютно”

“Наши бывшие партнеры и нынешние политические оппоненты спали и видели большие проблемы с энергетикой, и молились, чтобы у нас не было газа”. Об этом президент заявил в эфире специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что лидеры “АКУМ” надеялись, что это будет причиной недовольства граждан. Однако этому их плану не суждено было сбыться. 

Глава государства не упустил возможности “потроллить” их по этому поводу.

– Обещаем лидерам платформы “АКУМ”, хотя этой платформы уже вроде нет, рассорились, потом “поженятся”…Так вот, обещаем им, что на Новый год в их домах будет тепло, уютно, будет газ, электроэнергия, – сказал президент.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md