Президент потребовал отчет: Граждане должны знать, на что были потрачены все взятые с 2009 года кредиты (ВИДЕО)

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Последние 10 лет, когда прежнее руководство страны брало кредиты и гранты у Запада, это никого не волновало и никто не обращался по этому поводу в Конституционный суд для того, чтобы спросить: ребята, а куда пошли деньги? С учетом сложившейся ситуации нынешние власти намерены поднять этот вопрос. Об этом заявил Игорь Додон.

– Я поручил коллегам и попросил правительство, чтобы мы взяли всё финансирование с 2009 года, которое получала Молдова, и чтобы был представлен детальный отчет в парламенте. Нужно выяснить, куда были потрачены эти деньги, на каких условиях они были получены. Пусть люди знают, что Европейский союз дал столько правительству Филипа или Филата, что Румыния дала столько, на каких условиях, куда было потрачено. Важно, чтобы люди об этом знали, – сказал он.

Напомним, в эти минуты КС рассматривает на заседании кредитное соглашение с РФ. Документ оспорили депутаты оппозиции.