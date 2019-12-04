Президент потребовал от следственных органов обратиться напрямую к США, Великобритании и Румынии по поводу местонахождения Плахотнюка

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Первым вопросом в повестке сегодняшнего заседания ВСБ стало расследование “кражи века”. Как рассказал президент, до настоящего времени в результате ликвидации трех банков удалось возместить 2,4 млрд леев, кроме того, был наложен арест на сумму 1,2 млрд леев. Открыты десятки уголовных дел, некоторые люди объявлены в международный розыск.

Игорь Додон напомнил, что ранее стало известно, что главными бенефициарами кражи стали Влад Плахотнюк, Илан Шор, Влад Филат и так далее. Сегодня члены ВСБ рассмотрели вопрос, связанный с тем, как проходит розыск первых двух, которые находятся не в стране. В отношении Влада Плахотнюка стало известно, что все внутренние процедуры были соблюдены, и был подан запрос для международного розыска.

– По нашей информации, генеральный секретарь Интерпола пока не включил Плахотнюка в список разыскиваемых. Я дал распоряжение, чтобы в срочном порядке связались с ними и получили объяснения по этому поводу. Кроме того, сегодня следственные органы РМ получили распоряжение напрямую обратиться к США, Великобритании и Румынии, чтобы получить информацию о том, действительно ли этот человек находится на территории этих стран, как ранее об этом сообщала пресса, – сказал он.