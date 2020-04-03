Президент: Потери будут, но мы всё переживем и выйдем победителями!

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Очевидно, что потери после сложившегося во всем мире кризиса, вызванного коронавирусом, будут большими. Однако глава государства считает, что сразу после снятия ограничений некоторые отрасли очень быстро восстановятся. Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

– Например, HoReCa, сектор услуг. Конечно, не будет того потока туристов, как до кризиса. Но есть определенные секторы, которые быстро восстановятся. Есть и те, кому без весомой поддержки государства будет сложно. Поэтому мы сейчас и готовим пакет важных мер для малого и среднего бизнеса. С поддержкой государства, после окончания кризиса, возможно, удастся перезапустить многие виды бизнеса на новом, лучшем уровне, – сказал он.

Игорь Додон считает, что “мы всё переживем и выйдем победителями”.

– Но потери, естественно, будут. Молдова, Европа, весь мир будут уже другими. Мы видим, что страны ЕС говорят о закрытии границ, мы видим изменение структуры экономики. Но государство понимает, что нужно сделать, и вместе мы всё преодолеем, – подчеркнул он.

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