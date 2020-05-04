Президент посетит на этой неделе Гагаузию (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, уделили особое внимание борьбе с распространением коронавируса нового типа и решению социально-экономических проблем.

Отдельно они рассмотрели положение в сельском хозяйстве в связи с установившейся засушливой погодой.

– Полностью поддержал усилия госпожи Влах по сохранению стабильности в Гагаузской автономии и принял приглашение совершить в ближайшие дни рабочую поездку в регион для изучения ситуации на месте, – отметил глава государства по итогам проведенной беседы на своей странице в соцсети.

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