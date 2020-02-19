Президент посетил театр Чехова и заверил коллектив в своей поддержке (ФОТО, ВИДЕО)

Президент посетил театр Чехова и заверил коллектив в своей поддержке (ФОТО, ВИДЕО)

По просьбе руководства и творческого коллектива Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, вместе с министром образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем, Игорь Додон посетил сегодня этот театр.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью учреждения культуры. Президент дал высокую оценку успехам театра имени Чехова, который, благодаря умелому сочетанию классического и современного репертуара, сумел значительно увеличить посещаемость спектаклей и перестал быть убыточным. Более того, в 2019 году театр за счет продажи билетов получил более миллиона леев прибыли.

Вместе с тем, были рассмотрены некоторые организационные проблемы, связанные с избранием художественного руководителя и продлением трудового договора с директором театра Константином Харетом.

– Идя навстречу пожеланиям подавляющего большинства работников, предложил оптимальное решение указанных проблем и заверил всех в том, что буду и далее оказывать театру имени Чехова необходимую поддержку, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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