Президент посетил с подарками Центр временного размещения детей с ограниченными возможностями в Хынчештах (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Хынчешты Игорь Додон посетил Центр временного размещения детей с ограниченными возможностями, где сегодня заботятся о 253 подопечных. Невзирая на то, что находящиеся в этом приюте лица страдают от тяжелых психических расстройств, они занимаются в различных кружках по кройке, вышиванию, музыке, в спортивных секциях и т.д.

Глава государства подарил Центру телевизор, который установят в актовом зале. Он также передал сладости, фрукты и электрические блендеры для приготовления измельченной пищи, поскольку 96 обитателей приюта питаются именно таким образом.

Президент выразил уважение 190 сотрудникам Центра, поблагодарив их за терпение и самоотверженность в их каждодневной работе.