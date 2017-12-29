Президент посетил организованную под его патронатом новогоднюю выставку-ярмарку (ФОТО)

Глава государства принял участие в открытии выставки-ярмарки «Самые прекрасные праздники – дома, в Молдове!», организованной при его поддержке.

На ярмарке представлены изделия умельцев, представляющих различные народные промыслы: керамику, вышивку, столярное ремесло, народные костюмы. Здесь проходят мастер-классы для детей, демонстрация ремесленных изделий, блюд национальной кухни. Участниками события стали и крупнейшие создатели отечественных брендов.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, организация этой выставки была вызвана желанием подарить людям, возвращающимся домой на праздники, возможность насладиться атмосферой былых молдавских ярмарок, полюбоваться или купить вещи или предметы, изготовленные руками народных умельцев и создателями отечественных брендов. Выставка-ярмарка призвана поддержать местных производителей и содействовать продвижению традиций нашего народа, добавил он.

Наш народ хранит традиции и обычаи, у нас много талантливых людей, продвигающих ремесла, фольклор, народную одежду молдаван – это настоящие сокровища нашего народа. Народные мастера из Республики Молдова являются хранителями национального богатства, а их творения созданы в строгом соответствии с техническими и художественными приемами, унаследованными от предков и передаваемыми из поколения в поколение, – подчеркнул президент.

За заслуги в изготовлении и популяризации декоративно-прикладных изделий высокого художественного значения, за интенсивную выставочную деятельность, а также за личный вклад в воспитание молодого поколения в духе народных традиций Игорь Додон присвоил медаль «Гражданская доблесть» и почетное звание «Meșter-Faur» группе народных умельцев.

Намерен и далее поддерживать проведение подобных мероприятий, способствующих поддержке и продвижению молдавской культуры, традиций и искусства, а также наших местных производителей. Надеюсь, это мероприятие, которое проводится впервые, станет прекрасной традицией! – добавил президент.