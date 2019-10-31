Президент посетил главный медицинский ВУЗ страны и ознакомился с его деятельностью (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон посетил сегодня Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану по приглашению ректора Эмила Чебана.

Глава государства ознакомился с работой вуза, который готовит кадры в области медицины и фармации в соответствии с современным видением и международными требованиями к обучению будущих специалистов. Стороны провели обмен мнениями с членами вузовского Сената, Административного совета и Ассоциацией студентов и резидентов-медиков на предмет недавних изменений в руководстве учебного заведения.

Кроме того, Игорь Додон посетил университетский центр симуляции в медицинском образовании, где была обсуждена возможность укрепления клинической базы подготовки кадров. Президент приветствовал инициативу создания Университетской больницы, оснащенной медицинским оборудованием последнего поколения, и заверил в том, что окажет содействие в нахождении инвесторов, желающих участвовать в создании этого Центра, который бы соответствовал всем международным стандартам. Вместе с тем глава государства подчеркнул готовность оказать всю необходимую поддержку для празднования в 2020 году 75-летия со дня основания университета.

В завершение встречи Игорь Додон поблагодарил руководство и академическое сообщество университета за активное участие и преданность в процессе развития высшего медицинского образования, за укрепление системы здравоохранения в республике. Он пожелал студентам и резидентам успехов и усердия в их благородном ремесле, в котором им далее предстоит практиковаться.

Отметим, что в настоящее время в университете работают около одной тысячи высококвалифицированных специалистов. За 74 года с момента основания вуз подготовил более 43 тысяч врачей и фармацевтов, а в нынешнем учебном году обучаются более 7300 молодых кадров из Республики Молдова и 32 других стран мира.