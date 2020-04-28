Президент посетил два сельхозпредприятия в Резинском районе (ФОТО)

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В завершение рабочей поездки на север Молдовы Игорь Додон посетил два сельскохозяйственных предприятия в Резинском районе.

Сначала глава государства ознакомился с работой фирмы “Dammag Grup” в селе Царёвка, где построен современный комплекс для хранения, сушки и упаковки фруктов, преимущественно слив. Максимальный объем заготавливаемых товаров составляет более 700 тонн. Президент высоко оценил хорошее техническое оснащение предприятия и добавил, что, если в каждом селе будет построен такой комплекс, это значительно повысит производительность и экспортные возможности отечественного сельского хозяйства.

Затем Игорь Додон направился в село Чинишеуць, где у фирмы “Агроопт” находятся плантации фундука на площади 20 гектаров, сахарной кукурузы и овощей в теплицах по одному гектару. Это молодое хозяйство, которое пока не дало урожая. Глава государства пожелал владельцам предприятия успешного ведения бизнеса, отметив, что выращивание ореховых культур – перспективное направление для нашей страны.

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