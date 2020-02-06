Президент поручил министру обороны взять под личный контроль соцзащиту ветеранов (ФОТО, ВИДЕО)

Президент поручил министру обороны взять под личный контроль соцзащиту ветеранов (ФОТО, ВИДЕО)

Президент РМ Игорь Додон в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами провел сегодня рабочую встречу с Министром обороны Республики Молдова, генералом Виктором Гайчуком.

Министр проинформировал главу государства о том, что календарный план мероприятий в ведомстве реализуется в срок и в полном объеме.

– Мы также обсудили состояние дел в Национальной армии, подчеркнули важность повышения уровня социальной защиты военнослужащих, в том числе обеспечения контрактников жильем. В этом же контексте рассмотрели проблему поддержания дисциплины в Национальной армии и с удовлетворением констатировали отсутствие серьезных происшествий и правонарушений, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Игорь Додон дал министру обороны поручение взять под личный контроль проблему социальной защиты ветеранов в нашей стране. Кроме того, президент обратил внимание министра на необходимость реализации всех мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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