Президент поприветствовал снижение цен на топливо: “Это результат предпринятых властями мер”

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал решение операторов о существенном снижении стоимости топлива. На своей странице в соцсети глава государства отметил, что это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что был учрежден механизм мониторинга цен и эффективной коммуникации с экономическими агентами, работающими на этом рынке.

– Как вы знаете, часто, когда котировки на нефть на мировых рынках снижались, к сожалению, цены на топливо в нашей стране оставались неизменными или даже иногда росли. Это происходило из-за хаоса и коррупции, которые намеренно поддерживались некоторыми государственными учреждениями в пользу тех, кто стоял за этими незаконными схемами. Я попросил уполномоченные ведомства постоянно следить за тем, как формируются цены и тарифы, и вмешиваться столько раз, сколько необходимо, для защиты граждан. У нас есть первые положительные результаты, и я призываю власти продолжать двигаться в этом направлении, – подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что в ближайшее время он выступит и с другими инициативами для установления еще большей справедливости в процессе формирования цен и тарифов для того, чтобы граждане более не были вынуждены платить необоснованные суммы за те или иные товары и услуги.

Напомним, сегодня несколько АЗС афишировали более низкие цены на топливо. Бензин подешевел в среднем на 30 банов, а дизельное топливо и сжиженный газ – на 30-40 банов. Цена за литр бензина-95 сегодня составляет 18,42-18,55 леев по сравнению с почти 18,80 леями днем ранее. Литр дизельного топлива стоит от 16,22 до 16,40 леев по сравнению с 16,70 леями, а сжиженный газ – от 10,45 до 10,55 по сравнению с 10,87 леями.