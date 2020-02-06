Президент поприветствовал инициативу ПСРМ о снижении зарплат депутатов

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон приветствует инициативу фракции ПСРМ аннулировать решение о повышении зарплат депутатов. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

– Социалисты продемонстрировали разницу между словами и делами, тогда как депутаты ПДС снова ограничились шоу в Facebook и не выдвинули ни единой инициативы в этом отношении. По всей видимости, они рассчитывали и сохранить повышенные зарплаты, и заработать дешевый пиар. Но остались и без одного, и без другого, – отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что приоритетами для действующей власти должны оставаться повышение зарплат для лиц с низкими доходами, рост пенсий, ремонт дорог и финансирование других проектов, призванных улучшить благосостояние населения.

Напомним, сегодня фракция ПСРМ заявила о том, что зарегистрирует в парламенте инициативу о снижении зарплат депутатов.