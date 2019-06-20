Президент пообещал присвоить высокие госнаграды молдавским спортсменам, которые получат медали на Европейских играх в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

Президент пообещал присвоить высокие госнаграды молдавским спортсменам, которые получат медали на Европейских играх в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

За день до официального начала Вторых Европейских игр в Минске посетил Олимпийскую деревню, чтобы поприветствовать Национальную олимпийскую сборную Республики Молдова.

– Поздравил наших спортсменов с предоставившийся им возможностью достойно представить нашу страну на Играх и пожелал им ярких побед во славу Молдовы. Наша сборная состоит из 50 человек в 10 видах спорта, и у многих есть хорошие шансы подняться на пьедестал почёта. Обещал, что получившие медали спортсмены удостоятся высоких государственных наград от главы государства, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Кроме того, Игорь Додон был приятно впечатлен масштабами Олимпийской деревни и поздравил белорусскую сторону с отличной организацией спортивного праздника. Стоит отметить, что всего на Вторых Европейских играх представлены около 6 тыс. спортсменов из 50 стран в 15 видах спорта.

 

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