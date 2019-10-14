Президент пообещал построить спортивную площадку для детей и взрослых в Етулии (ФОТО, ВИДЕО)

Президент пообещал построить спортивную площадку для детей и взрослых в Етулии (ФОТО, ВИДЕО)

После села Чишмикиой Игорь Додон отправился в соседнюю Етулию, где также посетил местный детский сад и ознакомился с условиями, в которых проходит учебный процесс.

Глава государства пожелал администрации и педагогам учреждения успехов и здоровья, а малышам – счастливых детских лет, подарил им игрушки, фрукты и сладости.

– После детского сада отправился в Дом культуры села Етулия, где также выслушал жалобы и пожелания местных жителей, постарался ответить на все их вопросы и заверил в дальнейшей поддержке в социально-экономическом развитии села. В частности, пообещал построить спортивную площадку для детей и взрослых, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Поездка в Етулию завершилась посещением местной церкви имени Афанасия Великого.

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