Президент пообещал помочь восстановить сгоревшую летом церковь в Гринэуць (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в Окницкий район Игорь Додон посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы в коммуне Гринэуць-Молдова. Она была построена в 1991 году, однако нынешним летом в результате сильнейшего пожара сгорела дотла.

– Настоятель церкви рассказал мне, что вместе с ней сгорели и предметы культа, включая иконы, и сегодня селяне хотят начать восстановительные работы. Дал заверения в том, что окажу поддержку для возрождения церкви, поскольку православная вера и традиционные ценности – это наши сокровища, унаследованные от предков, и мы должны их свято чтить и беречь, – отметил он.

В продолжение поездки в Окницкий район президент также навестил семью Руснак, которая в трудных условиях растит восьмерых детей, в том числе четырех школьников, двух дошкольников и двухмесячных близнецов. Игорь Додон предоставил им единовременную финансовую помощь в размере 4 тысяч леев от имени Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”. Кроме того, он подарил им игрушки, школьные принадлежности и необходимые для грудничков продукты.

Затем глава государства навестил семью Николая и Леониды Петерчук в селе Паладя Окницкого района. В этом году они отмечают 55-летие совместной жизни. Пожелал им долгих счастливых лет и много радости рядом с детьми и внуками.

