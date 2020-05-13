Президент пообещал оказать поддержку районной больнице Бессарабки (ФОТО)

0

В продолжение своего визита в районы Игорь Додон отправился в районную больницу Бессарабки, чтобы на месте изучить эпидемиологическую ситуацию. В настоящее время в лечебных учреждениях района находятся 43 пациента, зараженных коронавирусом нового типа. За время эпидемии излечились два человека, скончались трое.

У персонала районной больницы имеются необходимые средства защиты, однако учреждению требуется современное оборудование, и глава государства обещал оказать поддержку. При этом благодаря слаженным действиям медиков и местных властей эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем.

После этого президент навестил 93-летнего Ивана Петровича Коваджи – единственного оставшегося ветерана в Бессарабском районе. Он отправился на фронт в 1944 году, освобождал Молдову, Румынию и Болгарию, после войны работал водителем. Глава государства поздравил ветерана с прошедшим Днём Победы, пожелал здоровья и мира. Кроме того, он отправился на Мемориал воинской славы, где возложил цветы в память о павших за освобождение нашей страны от фашизма.

В завершение рабочей поездки в Бессарабский район Игорь Додон встретился с его председателем Петром Пушкарём. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также дальнейшую борьбу с распространением коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.