Президент пообещал, что те, кто утаивают от граждан отчет Kroll, будут наказаны (ВИДЕО)

Президент Молдовы намерен сделать всё возможное, чтобы отчет о краже миллиарда был обнародован, а те, кто незаконно утаивает его, понесли за это наказание в соответствии с законом.

Об этом Игорь Додон заявил сегодня, 1 февраля, в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова”. Глава государства напомнил, что еще в 2011-2012 годах, будучи в статусе депутата, он и еще несколько депутатов-социалистов заявляли о тревожной обстановке в банковской системе.

– Я говорил правительству – посмотрите, что творится! Тогда готовилось все для кражи миллиарда. В 2015 году в качестве главы парламентской фракции ПСРМ я настоял на создании комиссии по расследованию этой кражи. В 2017 году уже в качестве президента я настаивал на отмене закона, перекладывающего на плечи граждан выплату этого миллиарда. Когда я попытался через референдум отменить этот закон, парламентское большинство заблокировало и его посредством карманного Конституционного суда, – отметил Додон.

Что касается отчетов Kroll, президент напомнил, что при появлении первого власти заявили, что не узнали ничего нового, и принялись ждать Kroll-2, уверяя, что вот он-то покажет, кто украл деньги, где они находятся, и как их вернуть.

– Теперь в прессе говорят, что он где-то появился, гражданское общество просит его предоставить, а власти говорят, что ничего не знают. Премьер-министр Филип вообще сначала сказал, что 90 процентов фигурирующих в нем людей – “хорошие пацаны”, честные, а потом заявил, что не видел отчет вовсе. Я официально обратился в Нацбанк и правительство с просьбой предоставить мне отчет Kroll-2. Прошло 45 дней вместо положенных 30, но они молчат. Они обязаны предоставить отчет, составленный на деньги государства, любому госучреждению, а президенту страны – и подавно. Значит, они боятся, значит, в этом отчете есть кое-какая информация, – отметил президент.

Игорь Додон отметил, что настроен очень решительно в своем стремлении добиться публикации Kroll-2. Он также заверил, что сделает все возможное, чтобы на следующем заседании Высшего совета безопасности стало ясно, почему НБМ не представил отчет главе государства.

– Хочу предупредить председателя Нацбанка, что непредоставление такой информации в секретном порядке президенту, который имеет на это полное право, – это уголовное преступление. Обращусь и к парламентскому большинству: не пытайтесь скрыть эту информацию, рано или поздно она все равно будет обнародована, а те, кто ее утаивает, ответят за это перед законом, – подчеркнул Додон.