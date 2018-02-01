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Президент пообещал, что те, кто утаивают от граждан отчет Kroll, будут наказаны (ВИДЕО)

Президент пообещал, что те, кто утаивают от граждан отчет Kroll, будут наказаны (ВИДЕО)

Президент Молдовы намерен сделать всё возможное, чтобы отчет о краже миллиарда был обнародован, а те, кто незаконно утаивает его, понесли за это наказание в соответствии с законом.

Об этом Игорь Додон заявил сегодня, 1 февраля, в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова”. Глава государства напомнил, что еще в 2011-2012 годах, будучи в статусе депутата, он и еще несколько депутатов-социалистов заявляли о тревожной обстановке в банковской системе.

– Я говорил правительству – посмотрите, что творится! Тогда готовилось все для кражи миллиарда. В 2015 году в качестве главы парламентской фракции ПСРМ я настоял на создании комиссии по расследованию этой кражи. В 2017 году уже в качестве президента я настаивал на отмене закона, перекладывающего на плечи граждан выплату этого миллиарда. Когда я попытался через референдум отменить этот закон, парламентское большинство заблокировало и его посредством карманного Конституционного суда, – отметил Додон.

Что касается отчетов Kroll, президент напомнил, что при появлении первого власти заявили, что не узнали ничего нового, и принялись ждать Kroll-2, уверяя, что вот он-то покажет, кто украл деньги, где они находятся, и как их вернуть.

– Теперь в прессе говорят, что он где-то появился, гражданское общество просит его предоставить, а власти говорят, что ничего не знают. Премьер-министр Филип вообще сначала сказал, что 90 процентов фигурирующих в нем людей – “хорошие пацаны”, честные, а потом заявил, что не видел отчет вовсе. Я официально обратился в Нацбанк и правительство с просьбой предоставить мне отчет Kroll-2. Прошло 45 дней вместо положенных 30, но они молчат. Они обязаны предоставить отчет, составленный на деньги государства, любому госучреждению, а президенту страны – и подавно. Значит, они боятся, значит, в этом отчете есть кое-какая информация, – отметил президент.

Игорь Додон отметил, что настроен очень решительно в своем стремлении добиться публикации Kroll-2. Он также заверил, что сделает все возможное, чтобы на следующем заседании Высшего совета безопасности стало ясно, почему НБМ не представил отчет главе государства.

– Хочу предупредить председателя Нацбанка, что непредоставление такой информации в секретном порядке президенту, который имеет на это полное право, – это уголовное преступление. Обращусь и к парламентскому большинству: не пытайтесь скрыть эту информацию, рано или поздно она все равно будет обнародована, а те, кто ее утаивает, ответят за это перед законом, – подчеркнул Додон.

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