Президент поможет уроженцу Камеруна, потерявшему жену и ребенка во взрыве на Рышкановке (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с Нана Теуффа Видалом Джозепом, который потерял 4-летнего ребенка и жену во время взрыва в жилом доме в столичном секторе Рышкановка. На встрече были и двое его близких.

– Обсудили ситуацию, в которой оказался в настоящее время Видал Джозеп, который сообщил мне, что, будучи гражданином Республики Камерун и имея лишь временный вид на жительство, он рискует не получить доступа к могилам супруги и ребенка. Считаю неправильным и негуманным, чтобы человеку, который потерял всю семью в результате трагедии, не дали возможность посетить могилы родных и продолжить жить в стране, в которой он находится последние 7 лет. В ответ на обращение господина Нана Теуффа Видала Джозепа с просьбой предоставить ему гражданство Республики Молдова я заверил его, что окажу всю необходимую помощь для получения им гражданства нашей страны в кратчайшие сроки, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Глава государства также отметил, что ранее Благотворительный фонд “Din suflet” оказал необходимую помощь для погребения членов семьи данного гражданина. Он выразил поддержку Видалу Джозепу и сообщил, что необходимая помощь будет оказываться ему и в дальнейшем.