Президент поможет с ремонтом кровли церкви при монастыре Вэрзэрешть (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон сегодня встретился с блаженной игуменьей Силуаной, старицей монастыря в селе Вэрзэрешть Ниспоренского района, где он недавно побывал вместе с семьей.

Монастырь Вэрзэрешть, одна из важнейших обителей в Республике Молдова, в этом году отметит 600-летие со дня основания. По просьбе игуменьи президент принял решение оказать монастырю помощь для ремонта кровли расположенной там церкви, а также для других ремонтных работ в этом святом месте.

Игорь Додон выразил старице благодарность за преданность православной вере, за сохранение и продвижение ценностей наших предков.