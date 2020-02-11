Президент поможет с ремонтом кровли церкви при монастыре Вэрзэрешть (ФОТО, ВИДЕО)

Президент поможет с ремонтом кровли церкви при монастыре Вэрзэрешть (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон сегодня встретился с блаженной игуменьей Силуаной, старицей монастыря в селе Вэрзэрешть Ниспоренского района, где он недавно побывал вместе с семьей.

Монастырь Вэрзэрешть, одна из важнейших обителей в Республике Молдова, в этом году отметит 600-летие со дня основания. По просьбе игуменьи президент принял решение оказать монастырю помощь для ремонта кровли расположенной там церкви, а также для других ремонтных работ в этом святом месте.

Игорь Додон выразил старице благодарность за преданность православной вере, за сохранение и продвижение ценностей наших предков.

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