Президент поможет молдавской семье, у которой отобрали детей во Франции (ФОТО)

Президент поможет молдавской семье, у которой отобрали детей во Франции (ФОТО)

Главу государства крайне поразила ситуация, в которую попали наши сограждане, которые недавно переехали жить во Францию. У них отобрали детей и поместили в Центр временного размещения детей, а родителям дают возможность увидеть их лишь раз в 10 дней.

– Я решил лично вмешаться в процесс урегулирования создавшейся ситуации, подписав официальное письмо Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью. Через несколько недель, в соответствии с рабочим графиком, я отправлюсь с рабочим визитом в Париж и лично навещу эту семью. Как президент страны, я обязан защищать интересы каждого гражданина Республики Молдова вне зависимости от места его проживания, – отметил он.  

Ниже представлены фотографии, на которых изображены дети из Молдовы, оказавшиеся в Центре временного размещения.

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