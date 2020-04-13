Президент положил конец инсинуациям: пособие от государства получат абсолютно все, кто находится на передовой и заразился коронавирусом! (ВИДЕО)

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“Получить пособие от государства должны абсолютно все, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, и заболел им”. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства призвал прекратить инсинуации на этот счет.

– Откуда мы можем знать, что тот или иной врач или полицейский заболел именно в свою смену или на 5 дней раньше, если инкубационный период – от 5 дней и больше? Поэтому прошу не заниматься инсинуациями. Я обращаюсь к руководителям некоторых государственных учреждений. 16 тысяч леев должны получить все сотрудники госорганов с первой линии, которые заразились. Это врачи, медперсонал, полицейские, члены Комиссии по ЧС. Абсолютно все государственные служащие, которые заразились, получат помощь от государства в размере 16 тысяч леев. И хватит расследований, сидел кто-то дома или не знаю где, – подчеркнул Додон.

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