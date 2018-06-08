Президент показал, как идет подготовка к воскресному Фестивалю клубники и меда в Садова (ВИДЕО)

Президент показал, как идет подготовка к воскресному Фестивалю клубники и меда в Садова (ВИДЕО)

Глава государства вышел в прямой эфир в социальной сети и показал площадку, где 10 июня развернется грандиозный праздник. 

По словам Игоря Додона, специально к фестивалю подготовили 25 тонн клубники. На мероприятии будет оборудована отдельная зона для детей с бесплатными аттракционами и мороженым. Главное же действо развернется на сцене, где начиная с 11.00 в течение всего дня будут выступать молдавские исполнители, а в 21.40 споет и приглашенный гость – Филипп Киркоров.

– Места для парковок есть, подготовлена вся логистика. Концерт будет идти весь день, есть развлечения и для детей, и для взрослых. Приглашаем всех! – добавил президент.

Напомним, праздник начнется в 11.00 в родном селе главы государства Игоря Додона. В этом году Фестиваль клубники и меда пройдет в 5-ый раз и будет организован под патронатом президента. Вход свободный.

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