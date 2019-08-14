Президент подвел итоги заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО, ФОТО)

0

Глава государства провел сегодня заседание Высшего совета безопасности, по завершении которого состоялся брифинг, на котором он проинформировал общественность о самых важных вопросах, обсужденных ВСБ, и о принятых им решениях.

В частности, Игорь Додон выделил четыре главных вопроса повестки дня, первый из которых – отчеты Генеральной прокуратуры и Национального банка Молдовы по действиям, предпринимающимся компетентными органами для выполнения решения Высшего совета безопасности по проблеме вывода финансовых средств из банковской системы Республики Молдова.

– Члены ВСБ были проинформированы о дополнительных уголовных делах, в том числе по эпизодам, которые были обойдены вниманием при предыдущей власти. В то же время подчеркнул, что расследованию подлежат преступные действия, совершенные не только в 2013-2014 годах, но и ранее, когда осуществлялась подготовка к выводу денег из банковской системы. В этом контексте Национальный банк проинформировал ВСБ о дискуссиях, которые ведутся с международной организацией “Kroll”, – отметил Додон.

Второй основной вопрос повестки – рассмотрение мер, предпринимаемых в рамках уголовного расследования попытки узурпации власти в период 7-14 июня 2019 года. Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности и следственная парламентская комиссия сообщили о ходе этого процесса, находящегося под грифом «секретно», а его первые результаты будут обнародованы до конца сентября.

Следующие два вопроса засекречены и касаются рассмотрения мер, которые были предприняты органами государственной власти в 2015-2019 годах с целью освобождения молдавских пилотов из афганского плена, а также расследования процесса отчуждения неиспользованного имущества Национальной армии в 2015-2016 годах.

На заседании Высшего совета безопасности были обсуждены и другие важные вопросы: изучение контракта на строительство “Chișinău Arena” во избежание потерь для государственного бюджета и обеспечение продовольственной безопасности в учебных заведениях Республики Молдова с учетом выявленных случаев поставок просроченных продуктов в детские сады.