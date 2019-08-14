Президент подвел итоги заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО, ФОТО)

Президент подвел итоги заседания Высшего совета безопасности (ВИДЕО, ФОТО)

Глава государства провел сегодня заседание Высшего совета безопасности, по завершении которого состоялся брифинг, на котором он проинформировал общественность о самых важных вопросах, обсужденных ВСБ, и о принятых им решениях.

В частности, Игорь Додон выделил четыре главных вопроса повестки дня, первый из которых – отчеты Генеральной прокуратуры и Национального банка Молдовы по действиям, предпринимающимся компетентными органами для выполнения решения Высшего совета безопасности по проблеме вывода финансовых средств из банковской системы Республики Молдова.

– Члены ВСБ были проинформированы о дополнительных уголовных делах, в том числе по эпизодам, которые были обойдены вниманием при предыдущей власти. В то же время подчеркнул, что расследованию подлежат преступные действия, совершенные не только в 2013-2014 годах, но и ранее, когда осуществлялась подготовка к выводу денег из банковской системы. В этом контексте Национальный банк проинформировал ВСБ о дискуссиях, которые ведутся с международной организацией “Kroll”, – отметил Додон. 

Второй основной вопрос повестки – рассмотрение мер, предпринимаемых в рамках уголовного расследования попытки узурпации власти в период 7-14 июня 2019 года. Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности и следственная парламентская комиссия сообщили о ходе этого процесса, находящегося под грифом «секретно», а его первые результаты будут обнародованы до конца сентября.

Следующие два вопроса засекречены и касаются рассмотрения мер, которые были предприняты органами государственной власти в 2015-2019 годах с целью освобождения молдавских пилотов из афганского плена, а также расследования процесса отчуждения неиспользованного имущества Национальной армии в 2015-2016 годах.

На заседании Высшего совета безопасности были обсуждены и другие важные вопросы: изучение контракта на строительство “Chișinău Arena” во избежание потерь для государственного бюджета и обеспечение продовольственной безопасности в учебных заведениях Республики Молдова с учетом выявленных случаев поставок просроченных продуктов в детские сады.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md