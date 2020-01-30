Президент подвел итоги визита в Страсбург (ВИДЕО)

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Подошел к концу рабочий визит президента в Страсбург. Вчера, впервые за последние 8 лет, Президент Республики Молдова выступил с центральной трибуны ПАСЕ. Глава государства детально рассказал о том, что происходит в нашей стране в пяти направлениях: внутренняя политика, внешняя политика, реформа юстиции, сотрудничество с живущими в Молдове этносами и приднестровское урегулирование.

– Думаю, что это хорошо для имиджа РМ, потому что это послание слышали и депутаты, которые здесь присутствовали, и в течение 30 минут я отвечал на вопросы делегаций разных стран, – отметил Игорь Додон, подводя итоги визита.

Кроме того, президент провел в Страсбурге чрезвычайно важные встречи: с председателем ПАСЕ; с генеральным секретарем Совета Европы, которую Игорь Додон пригласил с официальным визитом в РМ, и который состоится в мае этого года; с председателем Венецианской комиссии и так далее.

– Считаю, что Республика Молдова – европейская страна, она является членом Совета Европы: в этом году мы отмечаем 25 лет с момента вступления. РМ должна сотрудничать со всеми: и на Востоке, и на Западе, и с Европой, и с Россией, и с Румынией, и с Украиной. Только такой взвешенный, прагматичный подход, основанный на национальных интересах РМ, принесет преимущества гражданам, – подытожил он.