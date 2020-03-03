Президент подвел итоги визита в Брюссель (ВИДЕО)

Президент подвел итоги визита в Брюссель (ВИДЕО)

Завершился однодневный зарубежный визит главы государства. По традиции Игорь Додон сделал краткий обзор его итогов.

В рамках блиц-визита в Брюссель Игорь Додон провел три встречи с представителями руководства Бельгии, в том числе с королем Филиппом. Финальным пунктом поездки стали очень откровенные и конструктивные переговоры с европейским комиссаром по политике добрососедства и расширения Оливером Вархейи, с которым глава государства обсудил как неотложные, так и долгосрочные вопросы молдавско-европейского диалога.

– В результате нам удалось поднять двусторонние отношения с этой страной на принципиально новый уровень, – отметил Игорь Додон. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md