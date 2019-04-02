Президент подвел итоги состоявшихся совместных дискуссий с лидерами парламентских сил (ВИДЕО, ФОТО)

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Во вторник, 2 апреля, был продолжен политический диалог между парламентскими партиями с целью преодоления кризиса, возникшего после выборов. В этот раз беседа прошла в расширенном формате с одновременным участием ведущих парламентских формирований. Об этом на своей странице в соцсети написал президент страны Игорь Додон, который подвел итоги прошедшей встречи.

– Сожалею, что третье формирование, блок ACUM, категорически отказалось от участия в диалоге и упустило возможность хотя бы провести обмен мнениями по актуальной ситуации в стране, чтобы прояснить позицию каждой партии на этот счет. Что касается отдельного приглашения депутатов на дискуссию, направленного лидерами партий “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, хочу напомнить ранее озвученную позицию, в том числе на учредительном заседании парламента: президент не примет большинства, созданного из депутатов-перебежчиков, а переговоры по дальнейшему созданию парламентского большинства должны проходить между партиями, фракциями, которые прошли в парламент в результате прямого волеизъявления граждан. Только так можно создать правительство с внутренней и внешней легитимностью, – отметил он по итогам проведенных дискуссий.

Президент подчеркнул: в этой кризисный послевыборный период каждая неделя, каждый день имеет значение в управлении страной с ее экономическими, социальными, административными проблемами. Долгом избранных партий является представление ясной перспективы для Молдовы: либо создается парламентское большинство и функциональное и ответственное правительство, либо мы идем на досрочные выборы.

– Кроме того, я сказал партиям: если настаиваете на досрочных выборах, пусть будут выборы, но чтобы и мы об этом знали. Скажите гражданам, что вы решили и что собираетесь делать. Внесите ясность, – добавил он.

Президент отметил, что увидел в целом взвешенный обмен мнениями между Партией социалистов и Демократической партией, некоторые общие позиции по социальным вопросам, но не без разногласий по некоторым вопросам политического характера.

– Я понял, что они намерены далее проконсультироваться с коллегиальными партийными органами и принять решение о том, будет ли продолжен этот диалог и с какими перспективами. А далее сами партии сообщат, будут ли проводить новые встречи, с какой повесткой дня и когда именно, – подчеркнул Додон.

В данной связи он констатировал, что выполнил свою миссию и долг как глава государства, политический посредник и инициатор этих дискуссий, которые он считает важными и нацеленными на выход из послевыборного тупика. Теперь ответственность снова ложится на политические партии, и Додон надеется, что они знают, как оправдать ожидания граждан.

Я снова включусь в процесс согласно положениям Конституции: – для консультаций между фракциями и выдвижения кандидатуры премьер-министра после формирования легитимного парламентского большинства Или – для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов в случае, если выход из политического тупика в парламенте не будет найден в течение трех месяцев, – подытожил президент.