Президент подпишет указ об отставке Харунжена до конца этой недели

Президент подпишет указ об отставке Харунжена до конца этой недели

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы государства Максим Лебединский. 

– Основываясь на совместных консультациях президента, председателя парламента, премьер-министра и парламентского большинства, вчера Парламент РМ принял решение, в котором констатировал нарушения при процедуре отбора главы Генеральной прокуратуры и рекомендовал Президенту РМ издать указ о прекращении мандата генерального прокурора. Сообщаем, что институт президента издаст соответствующий указ до конца текущей недели, как только будут соблюдены все предусмотренные законом условия, – констатировал он.  

 

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