Президент подпишет указ об отставке Харунжена до конца этой недели

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы государства Максим Лебединский.

– Основываясь на совместных консультациях президента, председателя парламента, премьер-министра и парламентского большинства, вчера Парламент РМ принял решение, в котором констатировал нарушения при процедуре отбора главы Генеральной прокуратуры и рекомендовал Президенту РМ издать указ о прекращении мандата генерального прокурора. Сообщаем, что институт президента издаст соответствующий указ до конца текущей недели, как только будут соблюдены все предусмотренные законом условия, – констатировал он.