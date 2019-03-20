Президент подписал указ: первое заседание новоизбранного парламента состоится завтра (ВИДЕО)

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21 марта в 13.00 состоится учредительное заседание новоизбранного парламента. Соответствующий указ подписал сегодня, 20 марта, президент страны Игорь Додон.

Об этом глава государства сообщил сегодня в рамках брифинга для прессы, зачитав документ. Глава государства также отметил, что в начале заседания он выступит с обращением к избранным депутатам и ко всем гражданам нашей страны. Игорь Додон попросил секретариат парламента обеспечить проведение заседания и пригласить на него представителей дипломатического корпуса.

Напомним, по результатам парламентских выборов, которые состоялись в нашей стране 24 февраля, Партия социалистов будет представлена в законодательном органе страны самой крупной фракцией – 35 депутатов. Вчера парламентская фракция ПСРМ уже была сформирована и было избрано ее руководство. В парламент также прошли Демократическая партия, блок “Акум”, партия Шор и три независимых депутата, избранных по одномандатным округам.

Согласно Конституции РМ, президент страны обладает исключительным правом созыва парламента не позднее, чем в 30-дневный срок со дня выборов.