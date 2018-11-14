Президент подписал указ об объявлении 2019 года – годом семьи в Молдове (ФОТО)

Президент подписал указ об объявлении 2019 года – годом семьи в Молдове (ФОТО)

Игорь Додон провел сегодня рабочее заседание глав комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о политической и социально-экономической ситуации в стране, проанализировали деятельность комиссий, обсудили приоритеты на период до конца текущего года.

– На заседании я подписал указ об объявлении 2019-го года – годом семьи. Поручил Совету гражданского общества в течение двух месяцев представить Президенту Республики Молдова предложения по проведению года семьи, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Напомним, что в сентябре нынешнего года на Всемирном конгрессе семей, который проходил в Кишиневе под патронатом главы государства, Игорь Додон сообщил, что 2019 год будет объявлен годом семьи.

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