Президент поделился впечатлениями от гагаузского праздника Hederlez

Находясь с визитом в районе Чадыр-Лунга, где Игорь Додон принял участие в мероприятиях по случаю праздника «Hederlez», он также посетил конеферму «Ат-Пролин» в данном населенном пункте – уникальное предприятие по выращиванию племенных лошадей не только в Гагаузии, но и во всей Молдове. Благодаря этой своей особенности, ферма включена в список туристических объектов.

На празднике глава государства ознакомился и с творчеством гагаузских ремесленников, а также посмотрел мастер-классы местных кулинаров.

– Программа праздничных мероприятий включила также традиционные конноспортивные состязания. По моей инициативе в первом забеге проходила борьба за Кубок президента, а его победители получили призы от главы государства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение поездки президент поблагодарил гагаузских друзей за гостеприимство, за уважение к традициям и вере. Помимо этого, он поздравил их с наступающим Днем Победы, пожелав мира и радости.







