Президент поддерживает социально ориентированную деятельность кабмина Кику: “Слишком долго правительства занимались только политикой”

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Игорь Додон приветствует тот факт, что правительство Иона Кику выдвигает социальные инициативы, а также поддерживает его проекты, направленные на повышения благосостояния граждан. Об этом президент заявил в интервью порталу “Трибуна”.

Глава государства отметил, что слишком долго правительства в Молдове занимались только политикой, тогда как проблемы людей никого не интересовали.

– Правительство должно быть ориентировано на решение проблем страны, на продвижение социальных проектов, столь необходимых гражданам. Что касается того, что действующий кабинет министров поддерживает социальные инициативы Президента РМ, думаю, что больше вас должно удивлять то, что предыдущие правительства этого не делали. Поддерживать конкретные инициативы, направленные в поддержку граждан, – логично, – сказал он.