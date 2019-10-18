Президент поддержал инициативу создания Университетской больницы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Эмилом Чебаном, новым ректором Государственного университета медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану, доктором медицинских наук, профессором, и Ионом Абабием, бывшим ректором ГУМФ им. Николая Тестемицану, университетским профессором, доктором медицинских наук, академиком АНМ.

Стороны обсудили нынешнее состояние дел в одном из важнейших медицинских вузов Республики Молдова, признанных на международном уровне. В будущем году университет отметит 75-летие со дня основания. Игорь Додон поблагодарил Иона Абабия за продуктивную работу в качестве ректора университета на протяжении 25 лет, ведь именно он оказал существенное содействие укреплению системы образования в области здравоохранения, и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

– Кроме того, искренне поздравил Эмила Чебана, который отметил, что в течение срока его руководства вузом он продолжит внедрение системы результативного и прозрачного управления, соответствующего потребностям университетского сообщества и всего социума. Он также сообщил, что запустит инициативу создания Университетской больницы, которая будет оснащена оборудованием последнего поколения. Поддержал инициативу господина Чебана и заверил в полной поддержке со стороны администрации президента, чтобы у ГУМФ было впредь отличное академическое сообщество с высокими научными стандартами. Отметил, что обучение профессиональных медицинских кадров имеет стратегическое значение для системы здравоохранения Республики Молдова, от чего зависит и качество медицинских услуг в нашей стране, – написал президент на своей странице в соцсети.

В завершение встречи Додон принял приглашение посетить Государственный университет медицины и фармакологии им. Николая Тестемицану в ближайшее время.