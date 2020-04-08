Президент поддержал инициативу о выделении помощи ветеранам-инвалидам (ФОТО, ВИДЕО)

Президент поддержал инициативу о выделении помощи ветеранам-инвалидам (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с дивизионным генералом Виктором Гайчуком, председателем Союза офицеров, советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности Республики Молдова. Стороны рассмотрели просьбу генерала изыскать средства для оказания социальной помощи ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году.

Глава государства поддержал эту инициативу, подчеркнув, что ветераны-инвалиды войны, которые пожертвовали здоровьем ради страны, заслужили внимание и помощь со стороны властей, особенно с учетом кризисной ситуации, в которой мы все оказались.

Президент также призвал Союз офицеров совместно с Ассоциацией ветеранов войны в Афганистане, Национальным союзом ветеранов войны за независимость Республики Молдова, Ассоциацией «Святой Георгий Победоносец» и с другими подобными организациями поддержать эту инициативу.

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